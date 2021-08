Weer de deksel op de neus voor Helmond Sport: puntloos na drie duels

Voor rechtsback Boyd Reith rest na een bizarre avond in het zuiden van Limburg de rode lantaarn met Helmond Sport in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Het is bizar", stamelde de Rotterdammer na afloop. ,,Het voelt ook helemaal niet alsof we drie wedstrijden hebben verloren. Alsof we laatste staan. Kijk naar het veldspel. Wij zijn een van de weinige ploegen in de Keuken Kampioen Divisie die verzorgd voetbal speelt." Na een stilte. ,,Maar ja, als je laatste staat dan hoor je daar niemand over. Dat weet ik ook wel."