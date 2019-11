Werkhoven maakt ‘broodnodige’ goal voor Helmond Sport: ‘Als spits gaat het wel in je hoofd zitten’

Het zal toch niet wéér misgaan? Die gedachte spookte in de slotfase van de wedstrijd tegen Jong Ajax nog wel even door het hoofd van Givan Werkhoven. De 22-jarige aanvaller die afgelopen zomer overkwam van Go Ahead Eagles maakte in de laatste twee competitiewedstrijden - tegen De Graafschap en NEC - mee hoe Helmond Sport in de slotfase alsnog verloor. In Amsterdam werd gisteravond echter afgerekend met het ‘2-1-syndroom’. ,,Nu hielden we wél stand. Daar hebben we met z’n allen kei- en keihard voor gewerkt. Het was een heftig potje”, concludeerde Werkhoven zuchtend en puffend in de catacomben.