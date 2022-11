Wie wordt de nieuwe trainer van Helmond Sport? 30 gegadigden hebben zich gemeld: ‘We kijken ook intern’

voorbeschouwing Swinnen weet waar het nog aan schort bij Helmond Sport: ‘Defensief niet verkeerd, offensief te weinig’

Nee, Helmond Sport is nog net niet de minst scorende ploeg van de Keuken Kampioen Divisie, maar het scheelt niet veel. Twee doelpunten in vier duels is simpelweg te weinig om mee te doen om de knikkers, weet ook trainer Sven Swinnen. ,,Ik val in herhaling, maar we moeten geduldig blijven.”

