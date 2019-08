Wil Boessen over Almere City FC en transfers: ‘Er gaat nog een hoop gebeuren bij Helmond Sport’

Helmond Sport is nog altijd volop aan het speuren naar spelers op de transfermarkt, er is ook nog budget om minimaal één speler te halen en een extra keeper te halen. Boessen stelt dat het snel gaat en ook moet gebeuren: de transfermarkt in Nederland is nog tot en met 2 september open. Of proefspeler Elvis Mehanovic aansluit, is onduidelijk. De spits met Bosnische roots is geveld door ziekte en ontbrak op de training. ,,We nemen later een besluit over hem”, zegt Boessen. ,,Er gaat nog een hele hoop gebeuren in die laatste dagen, niet alleen bij ons.”