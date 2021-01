Wil Boessen verwacht weinig mutaties bij Helmond Sport: ‘Ben tevreden over samenstelling van de groep’

Bij FC Den Bosch en Fortuna Sittard maakte Boessen eerder mee dat versterkingen in de winterstop niet per se succes opleverden. Daarbij moet Helmond Sport de eindjes dit seizoen - ook door corona - financieel aan elkaar knopen, het spelersbudget is al vergeven. ,,Qua transfers hoef je niet veel te verwachten, ik ben ook gewoon dik tevreden over de samenstelling van de groep”, zegt Boessen. De kans is groot dat de drie talenten van VVV-Venlo, Jessy Hendrikx, Joel Roeffen en Ramon de Wilde, in Helmond blijven. Het drietal kwam in november naar De Braak, mede omdat de beloftencompetitie stil ligt. En die competitie lijkt niet zomaar hervat te gaan worden.

,,Het is onze intentie om die jongens te houden. Joel en Jessy doen het ook gewoon goed, zij hebben zich in korte tijd aardig aangepast aan het niveau. Ik heb ze ook niet voor niks laten debuteren”, zegt Boessen. De Wilde heeft door een knieblessure nog weinig kunnen laten zien, desondanks zijn ze in Helmond blij met de talenten.

Quote Het is onze intentie om de drie jongens van VVV te houden Wil Boessen, Helmond Sport

Mentaal fris

De Wilde ontbreekt zaterdagavond tegen FC Dordrecht, net als Dean van der Sluijs. Die laatste is nog niet genoeg hersteld van de enkelblessure die hij tegen Roda opliep, hij sluit volgende week weer aan. Verder merkt Boessen dat zijn selectie ‘mentaal weer helemaal fris is’ na de mini-winterstop. ,,We hebben even af kunnen schakelen, dat is prettig. Met het vertrouwen zit het ook goed”, zegt Boessen, die ‘erop wil knallen’ tegen FC Dordrecht, de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie. De Schapenkoppen stelden begin december Jan Zoutman aan als trainer. ,,Dat heeft wel wat losgemaakt, maar uiteindelijk gaat het er vooral om dat we zelf ons niveau halen.”

Volledig scherm 14-12-2020: Voetbal: Roda JC v Helmond Sport: Kerkrade (L-R) Head Coach Wil Boessen of Helmond Sport wearing rainbow flag pin © BSR Agency