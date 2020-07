Wim Ribbens nieuwe keeperstrainer Helmond Sport

Ribbens heeft sinds 2009 ook een eigen keepersacademie met locaties in Eindhoven, Oss, Tilburg en Goirle. In Helmond gaat hij werken met trainer Boessen en assistent-coach Frank van Kempen. En natuurlijk met Stijn van Gassel, momenteel de enige doelman met een contract in Helmond. Rowen Koot is momenteel nog op proef.