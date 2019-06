Wisseling van de wacht in Helmond Sport-bestuur; Frans Stienen volgt Philippe van Esch op als voorzitter

Stienen was al secretaris bij Helmond Sport en was in zijn hoedanigheid als wethouder in Helmond al betrokken bij de plannen rondom het nieuwe stadion op De Braak. Van Esch vond het op zijn beurt tijd om na ruim zeven jaar een stapje terug te doen. ,,Een voorzitter moet de komende jaren, zeker met de plannen rondom het nieuwe stadion, meer tijd in de club steken dan ik nu kan. En met de bestuurlijke kennis zit het wel goed met ons nieuwe bestuur”, stelt Van Esch. Ook Hoekman (Geldrop-Mierlo) en Van den Dungen (Haaren) zijn wethouder geweest.

Stienen benoemt vier pijlers waar het bestuur zich mee bezig zal houden. Enerzijds is dat het nieuwe stadion, anderzijds de huidige plannen met Heel Helmond Sport, waarin de club zich meer en meer op maatschappelijk vlak gaat profileren. Daarnaast wil het bestuur de organisatie verbeteren. ,,Met name aan de niet-voetbalkant is het nu wel erg krap en zijn we niet sterk genoeg. We moeten nog wel een aantal stappen zetten”, stelt Stienen. Het technische gedeelte (lees de resultaten op het veld) is de vierde pijler. Dat laat het bestuur over aan het technische platform, dat uit directeur Leon Vlemmings, Louis Coolen, Eric Clijnk en trainer Wil Boessen bestaat.

Oud-wethouders

De Kimpe krijgt daarom ook geen opvolger als bestuurslid technische zaken. Hij blijft net als Van Esch als adviseur aan het bestuur verbonden en blijft met zijn bedrijf Ariza ook sponsor. De Kimpe en Van der Maat worden opgevolgd door twee oud-wethouders. Renée Hoekman was liefst zestien jaar wethouder in Geldrop-Mierlo en moet het verhaal van de club uitdragen richting relaties in de stad en De Peel. Zij werd door Stienen, die ze kent vanuit haar wethoudersperiode, benaderd voor een rol in het bestuur. Van den Dungen raakte via een gezamenlijke kennis met Stienen in gesprek en was in het verleden al eens toezichthouder bij RKC. ,,Ik houd van een club als Helmond Sport, die midden in de samenleving staat en met partners in de regio iets moois wil realiseren. Dat spreekt me meer aan dan een oliesjeik die er miljoenen in pompt”, zegt Van den Dungen. Stienen is niet bang dat het bestuur op een college van B en W gaat lijken. ,,Eric is ook jaren in het bedrijfsleven actief geweest. Dat we alle drie ook nog eens bestuurlijke kennis hebben, zie ik vooral als een win-win-situatie.”

Volledig scherm Philippe van Esch (links) neemt afscheid als voorzitter. © Fotopersburo van de Meulenhof bv