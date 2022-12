Zonder clubtopscorer geen goals: Helmond Sport ook onderuit bij PEC Zwolle

Helmond Sport wist op voorhand al dat het een lastige avond zou worden in het steenkoude Overijssel. De ploeg van interim-trainer Tim Bakens is namelijk zwaar gehavend: het miste 9 spelers, onder wie clubtopscorer Martijn Kaars, vanwege blessures. Anderzijds keerden Eros Maddy en Peter van Ooijen juist weer terug, zij speelden allebei ruim een uur mee in Zwolle.

In dat eerste uur was het spelbeeld duidelijk: Helmond Sport probeerde de nummer 2 van de Keuken Kampioen Divisie in de omschakeling pijn te doen en beperkte zich verder vooral tot tegenhouden. Dat recept was het eerste halfuur nog niet eens zo gek: er waren zelfs nog kansjes voor Wassim Essanoussi en Maddy, maar verder was het toch PEC dat de klok sloeg.

Gelukkig doelpunt

De promotiekandidaat sprong slordig om met de ruimte en dus duurde het een klein halfuur voordat het 1-0 werd. Dat doelpunt viel wat gelukkig: Thomas van den Belt raakte het been van Helmond Sport-middenvelder Michael Chacón en schoot daarna strak in de hoek: 1-0.

Dat was ook meteen de ruststand, in de tweede helft lag er opnieuw ruimte voor Helmond Sport, maar zonder clubtopscorer Kaars is scoren een probleem. Dat bleek wel weer; in de 56ste minuut was er een kans voor Peter van Ooijen, die zich vastliep en niet verder kwam dan een voorzet. En dus was het vooral wachten op de 2-0 van PEC, maar die viel maar niet.

Of ja: Rav van den Berg scoorde wel, maar werd onterecht teruggevlagd wegens buitenspel. Het leek nog heel even 1-1 te worden, maar een inzet van Helmond Sport werd in de 93ste minuut nog van de lijn gehaald.

Tijd voor vers bloed

En dus verloor Helmond Sport alweer voor de 12de keer dit seizoen en blijft het wachten op vers bloed én een nieuwe trainer. Die laatste wordt uiterlijk zaterdag verwacht, maar ook hij zal - net als Bakens - geen ijzer met handen kunnen breken: want dat dit Helmond Sport veel tekort komt om écht mee te doen om de play-offplaatsen is na zeventien wedstrijden inmiddels wel helder.

Scoreverloop: 30. Van den Belt 1-0.

Scheidsrechter: Gerrets.

Gele kaarten: Taha (PEC Zwolle), Van Den Eynden, Essanoussi (Helmond Sport).

Helmond Sport: Havekotte; Van Vlerken, Van Den Eynden, Beugelsdijk, Van Hove; Chacón (88. Van der Meer), Lieftink; Essanoussi (72. Scholten), Van Ooijen (61. Arias), Van Keilegom (72. Culhaci); Maddy (61. Lorentzen).