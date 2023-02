Zwak Helmond Sport gaat ondanks prachtgoal kansloos onderuit tegen Willem II

Helmond Sport had vooraf snode plannen, maar maakte ze geen moment waar op bezoek bij Willem II: het werd 5-1 in Tilburg. Een kansloze nederlaag, al was er vlak na rust nog even hoop op meer. Maar mede door een schandalig gegeven strafschop vervloog die hoop al snel.

De laatste keer dat Helmond Sport van Willem II ín Tilburg won? Dat was in 1976, Gerard Delauw maakte destijds beide doelpunten in een 0-2 overwinning. Om maar eens aan te geven hoe lastig de Helmonders het traditiegetrouw in het Koning Willem II Stadion hebben.

En toch: als er eens kansen lagen, was het nu wel. Willem II kwakkelt in de eerste divisie en Helmond Sport toont onder Bob Peeters juist wat progressie. Maar in Tilburg niet. Helmond Sport maakte zeker voor de rust een slechte beurt, de slechtste onder Peeters tot op heden.

Grote kans Maddy

De ploeg liet zich veel te ver terug dringen en kon vooral zelf niets creëren. Alhoewel: Eros Maddy had vanuit een omschakelmoment moeten scoren, maar hij schoot de bal voorlangs. En dat was zonde, zeker omdat Willem II net daarvoor 1-0 had gemaakt. Na twee reddingen had Mike Havekotte geen antwoord op de inzet van Leeroy Owusu, die uit de kluts scoorde.

Op de counterkans van Maddy na bracht Helmond Sport veel te weinig. En Willem II deelde zo af en toe wel een speldenprikje uit. Zoals op slag van rust, toen Lucas Woudenberg wel erg veel ruimte kreeg voor een voorzet en Elton Kabangu met een intikker 2-0 kon maken.

Fraaie goal, schandalige fout

In de tweede helft was het spelbeeld niet veel anders, al leek Helmond Sport aanvankelijk nog terug te komen, en hoe: nadat Matthias Verreth de bal inleverde schoot Martijn Kaars de bal van een meter of 25 hard en hoog in het doel. Een pareltje van de clubtopscorer.

Toch had Helmond Sport er weinig aan, enkele minuten later was het alweer 3-1, na een werkelijk schandalige beslissing van Joey Kooij. Iedereen in het Koning Willem II Stadion zag dat Elton Kabangu een fopduik maakte, maar de arbiter legde de bal toch op de stip. En dat cadeautje werd uitgepakt door Jizz Hornkamp, die er na 54 minuten weer 3-1 van maakte.

Een fout op een cruciaal moment, al bracht Helmond Sport ook te weinig om aanspraak te maken op een resultaat. En dus leed Peeters zijn eerste nederlaag als Helmond Sport-coach, ook al omdat Willem II’ers Max Svensson en Jeremy Bokila de eindstand op 5-1 bepaalden.

Karakteristieken Willem II - Helmond Sport 3-1 (2-0). 25. Owusu 1-0, 45+2. Kabangu 2-0, 50. Kaars 2-1, 54. Hornkamp (pen.) 3-1, 73. Svensson 4-1. Toeschouwers: 12.912. Scheidsrechter: Kooij. Gele kaarten: Svensson, Schouten (Willem II), Van Den Eynden, Van Ooijen, Lieftink, Lion (Helmond Sport) Helmond Sport: Havekotte; Van Vlerken, Van Den Eynden (61. Kreekels), Van der Meer, Culhaci; Lion (82. Vankerhoven), Mistrafovic (46. Lorentzen); Maddy, Van Ooijen (61. Lieftink), Van Keilegom (82. Scholten); Kaars.