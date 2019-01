Zwak Helmond Sport lijdt pijnlijke nederlaag tegen MVV

Bedroevend

Met die formatie speelde Helmond Sport een moeizame eerste helft. Verdedigend was het nog wel aardig, aanvallend was het bedroevend. Die eerste helft had veel weg van het duel met sc Cambuur vorige week. MVV, ná Helmond Sport de minst scorende ploeg van de Keuken Kampioen Divisie, speelde ook niet groots, maar was wel regelmatig gevaarlijk. Eén van die momenten leidde tot een doelpunt voor de thuisploeg; Diego Snepvangers liet zijn directe tegenstander lopen en die gaf een afgemeten voorzet op spits Anthony van den Hurk, die Stijn van Gassel met een intikker verschalkte.

Trainer Alflen greep in de rust in en liet Dean Koolhof achter in de kleedkamer, Arne Naudts – weer terug van een blessure – was zijn vervanger. Diezelfde Naudts was in vijf minuten tijd gevaarlijker dan dat de rest van zijn teamgenoten in de hele eerst helft bij elkaar waren. De Belg schoot vanuit een moeilijke hoek hard op doel, maar MVV-goalie Luuk Koopmans redde prima. Dat deed de van PSV gehuurde keeper enkele minuten later opnieuw, nadat Naudts van dichtbij weer gevaarlijk was.