Zwanen zorgt met mazzelgoal voor vleugje positiviteit bij Helmond Sport: ‘Hopelijk geeft dit een boost’

Met zijn tweede doelpunt in het betaalde voetbal bezorgde hij Helmond Sport uiteindelijk een puntje. Go Ahead-doelman Hobie Verhulst zag er daarbij niet helemaal lekker uit; hij sloeg het afstandsschot van de middenvelder uit Aarle-Rixtel in het dak van zijn eigen doel. Een mazzelgoal? ,,Het was een zwabbertje, hè. En hij was nog aardig hard”, zei Zwanen met een glimlach op zijn gezicht. Go Ahead wist na de 1-1 ook niet meer te scoren.