1,25 gulden vergoeding voor een officier, 10 cent voor een paard: op al die paarse spots boden Helmonders onderdak aan hun bevrijders

CDA Helmond vreest schade­claim bij vaccinatie­lo­ca­tie: 'Gemeente kan in de knel komen’

HELMOND - Het CDA in Helmond vreest dat de gemeente in ‘de knel’ komt op de priklocatie aan de Haverdijk. Volgens de oppositiepartij is recentelijk het parkeerterrein, schuin tegenover die plek, verkocht aan een onbekende firma. En dat zou voor problemen kunnen zorgen, meent het CDA.

20 december