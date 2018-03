10.000 uur werk door Helmonds paar: catamaran is bijna klaar

Helmond - Het duurde wat langer dan gepland, maar dan heb je ook wat. Het is een indrukwekkend vaartuig dat in een loods in Helmond staat. Een zeewaardige catamaran: 15,50 meter lang, 7,90 meter breed. Het resultaat van bijna 10.000 uur werk.

Paul de Preter (57) en Jolanda van der Veen (49) hebben letterlijk aan hun toekomst gebouwd. Met dit vaartuig gaan ze de komende jaren zeilvakanties verzorgen voor toeristen. Er zijn slaapplaatsen voor acht gasten. Het Brouwhuisse stel is trots op het resultaat: ,,Moet je kijken wat hier staat, man", zegt Paul. ,,Er zijn mensen uit Noorwegen, Zweden, Spanje, Australië en België komen kijken. Allemaal met hetzelfde idee als wij: om een catamaran te bouwen. Bij vertrek weet je al of het gaat gebeuren of niet. Dat leid ik af aan het type vragen dat ze stellen." Jolanda: ,,Je moet er allebei helemaal achter staan. Slechts bij één koppel had ik dat gevoel."

Over een jaar is ie klaar, zeiden de twee in 2015. Dat bleek te optimistisch: ,,We hebben het schuren, plamuren en schilderen finaal verkeerd ingeschat", erkent Paul. ,,Het zijn zoveel vierkante meters." Ze wilden het plamuren eerst uitbesteden, maar dat bleek erg kostbaar. En wat het schilderen betreft: op de catamaran zitten drie lagen. Het deel dat onder water komt, heeft zeven lagen gekregen.

Spannend

Het einde komt nu echt in zicht, na ruim vijf jaar bouwen. Eind april gaat het gevaarte uit de loods en wordt het vervoerd naar het water. Er is inmiddels een bedrijf gevonden dat deze klus gaat klaren. Met een wagen die er zestig centimeter onder kan en de boot anderhalve meter omhoog duwt. Hiervoor moet een deel van de loods worden afgebroken. Paul: ,,Dat transport vind ik het spannendste." Er zal toch wel een krasje opkomen onderweg? ,,Nee!", roept hij resoluut.

Hij mist het water. Al zo lang op het droge verkeren is niets voor Paul. ,,We zijn wel een dagje het IJsselmeer op geweest. Een paar uurtjes." Hij verzorgde eerder al zeilvakanties, ook op een zelfgebouwde catamaran. Op volle zee ontstond er iets moois tussen de twee. Hij de schipper, zij de gast.

In 2009 werd het eigen fabrikaat ingeruild voor een gekochte catamaran. Maar die was de traag, erg traag. Een top van 9 tot 11 km/uur, waar ze het dubbele gewend waren. Daarom gingen ze toch zelf weer bouwen, naar een Australisch ontwerp. Beiden in combinatie met een baan: Paul vier dagen in de week bij de Gasunie in Groningen, Jolanda als zelfstandig coach. Alle vrije uren worden in de loods doorgebracht.

In het begin wilden ze de boot heel basic houden. Paul: ,,Met navigatie via de laptop." Toch zit er nu een ingebouwd systeem in. ,,Dat was een aanbieding. Uiteindelijk gaan we toch voor langere tijd weg."

Quote De mast wordt er in Stellendam opgezet Paul de Preter

Elke bouwfase heeft zijn charme, geven de twee aan. Bijvoorbeeld toen de reling erop kwam. Of de plaatsing van de 12 volt-installatie. Op het dak komen nog tien zonnepanelen voor het opladen van de accu's. De catamaran heeft dieselmotoren en natuurlijk een mast met zeilen. Paul: ,,Die wordt er pas in Stellendam op gezet. De bruggen onderweg daarnaartoe zijn te laag."

Het paar legt straks eerst aan in Aarle-Rixtel, waarna ze richting Zeeland varen. Daar gaan ze enkele dagtochten verzorgen. Van daaruit volgt de tocht van een dag of vier naar Portugal. ,,Een zelfde schip is op een werf in Zuid-Afrika gebouwd. Ik heb daarvan verslagen op internet gezien. Hij vaart geweldig", verheugt Paul zich nu al.

De eerste boekingen zijn al binnen: de laatste week van juni zit de boot vol. In de zomer varen de twee vanaf Portugal. ,Jolanda: ,Afwisselend naar Madeira, Canarische eilanden en Kaapverdië. Van november tot en met mei wordt het mogelijk het caribisch gebied."

Dit is echt de laatste keer dat ze een catamaran bouwen, verzekert Paul. Niet dat ze spijt hebben. Jolanda ,,Maar ik loop nu wel bij de fysio. Dat hoefde de eerste twee jaar niet."