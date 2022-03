101-jarige Stiphoutse fanfare pakt alsnog groots uit voor 100ste verjaardag

HELMOND - Het coronavirus heeft menig feestje verpest. De Stiphoutse fanfare De Vooruitgang is vorig jaar honderd geworden. Dat gaat ze dit jaar alsnog uitgebreid vieren. Zondag 13 maart is het eerste jubileumconcert.

,,In het jubileumjaar is alles in het water gevallen. Een honderdjarig bestaan moet toch waardig gevierd worden”, zegt Ivian Amijs. De kers op de taart is het festival 100 jaar Dorp van de Muziek op zaterdag 18 juni. In de aanloop daarnaartoe heeft de fanfare diverse activiteiten en drie speciale concerten.

Spektakel

De viering van het jubileum wordt zondag 13 maart afgetrapt met een concert in het Carolus Borromeus College. Het fanfare-orkest en de slagwerkgroep spelen vanaf 15.00 uur in het atrium van de school. De geschiedenis van de jubilerende fanfare staat centraal in het programma met een grote diversiteit aan muziek.

Het openingswerk van de slagwerkgroep is speciaal gecomponeerd voor het jubileum. Het slotstuk van het fanfareorkest wordt een spektakel belooft Amijs.

Kaartjes kosten tien euro en zijn te koop op de website van De Vooruitgang en bij DA Drogisterij Van Leuken in Stiphout.

Speelhuis en Carat

Zondagavond 23 april is het volgende jubileumconcert. De Stiphoutse fanfare treedt dan op met het Nederlands Blazers Ensemble in Theater Speelhuis. Het derde jubileumconcert is op zondagmiddag 12 juni in stadspark De Warande. De Slagwerkgroep staat samen met het Comité Orkest op het podium van het Carat Paviljoen.