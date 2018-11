113 laptops gestolen bij scholen in Waalwijk en Helmond: Politie toont beelden van daders

Er wordt gezocht naar twee daders. Op 18 juli werden 78 laptops gestolen bij Scholengemeenschap de Overlaat in Waalwijk. Diezelfde dag zijn er later in de middag nog eens 35 laptops gestolen bij het Vakcollege in Helmond. Opvallend is dat beide scholen op dat moment verbouwd werden.

Op camerabeelden van de inbraak in Waalwijk is te zien hoe rond 10.30 uur een man het terrein van de school op loopt. Op de tweede verdieping pakt hij twee laptopkarren die hij naar een van de lokalen duwt. Diezelfde avond iets na 23.00 uur zijn twee mannen te zien die via de achterkant van de school onder het hek doorkruipen. Net na middernacht gaan die mannen er met een aantal tassen in een wit busje vandoor. Op camerabeelden van de school in Helmond is te zien hoe twee mannen de school in lopen en even later weglopen met twee laptopkarren en een aantal laptoptassen.