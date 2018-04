15.000 euro voor gouden tip in moordzaak Mariëlle Markgraaff, mogelijk nieuwe sporen gevonden

Helmond krijgt basis­school­klas met hoogbegaaf­den

21:37 HELMOND - Hoogbegaafde kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen vanaf augustus in Helmond naar een speciale klas. Kindcentrum De Lindt in Stiphout krijgt een zogenoemde 'Level/Up-klas'. Deze is bedoeld voor slimme kinderen van groep 3 tot en met 8.