150 gasten eten in Het Speelhuis een iftar met een toefje Michelinster

Om 21.47 uur klinkt in de foyer de gong. Normaal is dat het teken dat de voorstelling begint. Woensdagavond niet: om dertien voor tien is het zonsondergang, het moment waarop moslims het vasten van de dag verbreken.

Aan een zeer, zeer lange tafel zitten zo'n honderdvijftig gasten. De helft heeft een dag zonder eten en drinken achter de rug, de andere helft niet. Mohamed Kharbouch - vastend - legt uit: neem eerst een dadel, dan een slokje melk. „Als je wilt. Zo hoort het. Ik drink liever water.”

Healthy Sisters

In het Helmondse theater vindt de avond voor Hemelvaart een iftar plaats. Zo heet de late avondmaaltijd tijdens de ramadan. Een ideetje van theaterdirecteur Jochem Otten en Healthy Sisters, de twee Helmondse voedingsvloggers Rachida en Najima Kharbouch (en jongere zussen van Mohamed.)

De harira (soep) en bastilla (kippenpastei) zijn bereid door tv-kok en Helmonder Mounir Toub. Het dessert is gemaakt door Jermain de Rozario, de Helmondse kok met Michelinster. „Ik heb de skyline van Helmond gemaakt van mousse met als schaduw een moskee in poedersuiker.”

Het verhaal in het sterrentoetje vat de avond samen: moslims in Helmond gaan graag aan tafel met stadgenoten, in een tijd dat communicatie tussen culturen soms stroef verloopt.

Verschillende kleuren

Nieuwsgierigheid naar de moslimcultuur lokte echtpaar Jeanne en Bertus van Etten uit Deurne. „Onze zoon woont in Indonesië, een islamitisch land. Ook zijn we een paar keer in Marokko geweest”, vertelt mevrouw Van Etten. „En we hebben drie kleinkinderen in verschillende kleuren”, vult haar man aan.

Over huidskleur ging het uitgebreid voor het eten. Alle gasten woonden in afwachting van de iftar de voorstelling A Seat At The Table bij. In het stuk van Black Sheep Can Fly vertellen vier acteurs een indringend, maar soms ook grappig verhaal op basis van hun eigen ervaringen met discriminatie en racisme.