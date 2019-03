17-jarige jongen uit Helmond veroordeeld voor neersteken 20-jarige autistische plaatsgenoot

De Eindhovenaar stak op 26 september vorig jaar in Helmond een 20-jarige autistische jongen met een mes in zijn arm en borst. Het slachtoffer stond midden in de nacht buiten bij zorgcentrum De Pannehoeve aan de Jan van Goyenstraat, waar hij woont, een sigaret te roken, toen hij iemand zag die in bezig was in een auto in te breken. Hij besloot in actie te komen, waarna tussen slachtoffer en verdachte een worsteling ontstond en het slachtoffer werd gestoken.