1900 huurhuizen in Helmond beter geïsoleerd

Het gaat om huizen die relatief slecht geïsoleerd zijn. De op te knappen huizen liggen verspreid door de hele stad, maar het minst in Rijpelberg en Brouwhuis. De verbetering gaat gepaard zonder huurverhoging. Woonpartners onderzoekt nog welke huizen in aanmerking komen voor zonnepanelen. Huurders kunnen die met korting aanschaffen, als zij dat willen. Woonpartners steekt zo'n 17 miljoen euro in de klus.