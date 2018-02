2 jongens breken in bij ROC Ter AA in Helmond

Zolderbrand in Helmond vermoedelijk door hennepkwekerij

9:31 HELMOND - In de nacht van zondag op maandag is er rond 00.50 uur een zolderbrand geweest in een woning aan de Constant Permekelaan in Helmond. De brand was uitslaand. Vermoedelijke oorzaak is een hennepkwekerij.