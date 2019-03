20 jaar Cacaofabriek in Helmond: Vrijhaven voor kunst

De locatie waar we praten is bijzonder, want het is vrijwel dezelfde plek waar Martin van de Laar jarenlang zijn atelier had. En we zitten ook nog eens aan de houten tafel die voorheen in datzelfde atelier stond. De Helmonder Van de Laar (58) voelt zich thuis in de Cacaofabriek, begon in 1993 en bestierde zo ongeveer het initiatief als coördinator, tot 2013. Ook zijn collega Cees Gunsing (67) uit Den Bosch heeft vele voetstappen liggen in het kunstenaarsinitiatief; hij was er vanaf 2000 negen jaar bestuurslid.