200 stuks aan Cobra 6 vuurwerk gevonden op kamer in Helmond

Ger Bouten uit Helmond is al 40 jaar ringarts: ‘Als meer mensen boksen, hebben we minder agressie op straat’

25 november HELMOND - Hij zit liever bij een boksgala dan op een tribune bij het voetbal. Want wat daar allemaal geroepen wordt... Ringarts Ger Bouten uit Helmond is al veertig jaar ringarts. Hij vindt dat veel mensen een verkeerd beeld hebben van de sport. „Alles is strak gereglementeerd. Als een voetballer of wielrenner neergaat, mag die gewoon door.”