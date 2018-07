200 vierkante meter natuur in Helmond in as gelegd, nablussen gestart

HELMOND - In de Rooseindsestraat in Helmond is woensdagmiddag 200 vierkante meter natuur in as gelegd. Brandweerlieden waren daar met twee blusvoertuigen en een watercontainer aan het werk. Rond de klok van 16.45 uur hadden zij de brand onder controle.