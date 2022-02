22-jarige krijgt celstraf voor bedreiging met mes en stelen auto ouder echtpaar in Helmond

In mei vorig jaar brak de verdachte samen met twee anderen in bij een ouder echtpaar aan de Eikenwal in Helmond. Ze vernielden een ruit van de woning en bedreigden het echtpaar met een mes. Vervolgens hebben de bewoners onder bedreiging hun autosleutels af moeten geven. De verdachte riep ‘autosleutels, autosleutels’ en ging ervandoor met de gestolen Kia. Bij hun vlucht reden de verdachten het Eindhovens Kanaal in. Ze probeerden zich met een nat pak uit de voeten te maken en lieten een spoor van natte kleding achter zich.

Aanzienlijk hogere straf

Tijdens de inbraak was de verdachte onder invloed van alcohol en drugs. Uit een psychologisch onderzoek blijkt dat de Helmonder last heeft van psychische- en verslavingsproblemen, waardoor hij minder toerekeningsvatbaar is. Toch heeft de rechtbank een aanzienlijk hogere straf opgelegd dan de officier van justitie eiste.

Schadevergoeding

De bedreiging en afpersing maakten grote indruk op de slachtoffers. De verdachte moet het echtpaar een schadevergoeding betaling van ruim zevenduizend euro. Om herhaling te voorkomen krijgt de verdachte ook een aantal bijzondere voorwaarden. Zo moet hij zich op laten nemen in een zorginstelling, meewerken aan ambulante zorg en krijgt hij een meldplicht bij de reclassering.

Eerder die nacht deed de man samen met twee anderen een inbraakpoging bij een ander huis in Helmond. Ze klommen over de schutting en forceerden een raam van de woning. Uiteindelijk werden de daders betrapt en sloegen ze op de vlucht. In april vernielde de verdachte een desinfectiezuil en een deur van de woongroep waar hij verbleef.



