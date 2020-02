24 foto’s in Helmond, door kanker gekleurd

HELMOND - Titel: Een sterk staaltje. Ondertitel: Bijna gesloopt, toch overeind gebleven. Op de foto van Peter Verberne staat de bekende Helmondse kraanbaan van Slits, in volle glorie: het robuuste werktuig van weleer straalt in de zon en steekt af tegen een wolkeloze hemel. De foto is symbolisch. Verbernes vrouw herstelde van borstkanker.

‘Een sterk staaltje’ is een van de 24 foto’s die nog tot eind februari te zien zijn in inloophuis De Cirkel aan de Evertsenstraat in Helmond-Oost. De voorziening voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten uit Helmond en de Peel bestaat vandaag precies tien jaar. Dat is niet toevallig; De Cirkel werd in 2010 uiteraard opgericht op 4 februari, Wereldkankerdag.

Laagdrempelig contact

Het inloophuis bedruipt zichzelf. Het wordt gesteund door bedrijven en ‘vrienden van’. Bijna driehonderd mensen behoren tot de vaste bezoekers van De Cirkel. Deurnenaar Thom de Vos zag het aanvankelijk niet zo zitten om langs te gaan. Maar hij liet zich overtuigen en wist meteen bij de eerste keer dat het goed was. „Het contact met lotgenoten is hier laagdrempelig.”

De Cirkel is vooral ook een plek van activiteiten. Verberne en De Vos zitten bij de fotoclub, met nog tien anderen. Van allemaal hangen nu twee foto’s aan de muren. Verberne is zelf niet ziek. De Vos wel. ‘Chemobrein’ heet een van zijn foto’s. Het is een zwart-witfoto van hemzelf met daarin verwerkt één element in kleur: een deel van de hersenen. „Dat is het deel dat wordt aangetast door chemokuren.”

Mix van emoties

De 24 foto’s zijn erg divers: van kleurrijk en vrolijk tot donker en indringend. Het tekent niet alleen de mix van emoties die (genezing van) een ziekte als kanker vaak oproept, maar ook de diversiteit van de leden van de fotoclub: man/vrouw, jong/oud, (ex-)patiënt/partner. „Die diversiteit is een verrijking”, vindt Verberne.

De werkruimte van de fotoclub bevindt zich op de zolder van het inloophuis. Daar worden foto’s uitgestald, besproken en voorzien van een lijst. De Vos: „We hebben het ook over fototechnieken, maar het draait toch vooral om de gedachte achter een foto.” Neem zijn andere expofoto: ‘Blues’. „Ik houd van bluesmuziek. Als ik die hoor, ben ik alles kwijt; alle pijn, alle verdriet.”