25 jaar huisarts in Helmond: Van kaartenbak naar digitaal patiëntendossier

Zeven bakken met groene kaarten. Dat was alles wat de Helmondse huisarts Lex Bos kreeg toen hij de praktijk van een oudere collega overnam. ,,Als je geluk had, zat er een archief bij. Je had nog meer geluk als dat archief ook nog klopte. En je mocht blij zijn wanneer iedere patiënt een eigen kaart had. Kinderen werden vaak gewoon bij de ouders ingeplakt'', zegt hij. De assistente had twee telefoons en 'daar moest ze het mee doen'. De spreekuren waren veel voller dan nu, iedereen kon 's morgens de wachtkamer in lopen met een klacht. ,,Dat is een van de dingen die ik gelijk heb veranderd: geen open spreekuur meer zoals mijn voorganger deed, maar een afsprakenspreekuur. Wat ik nog wel lang ben blijven doen, is mijn assistentes niet van tevoren laten vragen voor welke klacht patiënten op consult willen komen.''