250.000 illegale sigaretten aangetroffen bij controle in Helmondse bedrijfspanden

Helmond Sport test linksbeni­ge verdediger met Club Brug­ge-opleiding

10:59 De 23-jarige Joedrick Pupe is sinds woensdag op proef bij Helmond Sport. De centrale verdediger doorliep de gehele jeugdopleiding van Club Brugge en was de laatste twee jaar speler van Almere City. Daar kwam hij niet tot een debuut in het eerste, hij speelde wel 13 duels voor de beloften.