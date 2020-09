26 Helmondse huishoudens wachten al 1,5 jaar op hun nieuwe huis: ‘We zitten met de handen in het haar’

Buurt fronst wenkbrau­wen: waarom ligt er opeens een berg zand bij het Goorloop­park?

12 september HELMOND - Sinds kort ligt er een enorme berg zand in het Goorlooppark-Noord in Helmond. Omwonenden vragen zich af wat daar de bedoeling van is. Voor zover zij weten zijn er nog geen concrete plannen voor het terrein.