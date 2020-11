300 euro coronabonus voor Helmondse boa’s

Verkiezingen Proosten op de goede afloop: Amerikanen in de regio blij met winst Joe Biden

8 november HELMOND - Het was een dagenlange zenuwslopende touwtrekwedstrijd tussen Donald Trump en Joe Biden. Het was nagelbijten, zeker voor wie zelf Amerikaan is. Maar uiteindelijk trekt Joe Biden aan het langste eind, zo blijkt nu ook in de laatste swing states de mist optrekt.