33 Houtse KBO-jubilarissen in schijnwerpers

Dat gebeurde in de Geseldonk te Mierlo-Hout tijdens een drukbezochte algemene ledenvergadering. Onder de jubilarissen 27 ouderen die 12,5 jaar lid zijn en 6 ouderen die 25 jaar lid zijn. Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn.

Harrie van Bree, 84 jaar jong, genoot zichtbaar. ,,De mooiste tijd die ik had was toen ik voorzitter was van de fietsclub; iedere woensdagmiddag gingen we samen op pad." Zijn vrouw Diny: ,,Ik ben al 28 jaar lid. Via de gymclub toentertijd. Ik heb het nog steeds prima naar de zin." Met 16 kleine clubs binnen de vereniging is KBO St. Lucia een actieve ouderenvereniging.