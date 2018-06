35 jaar oude reddingsbrigade heeft nu eindelijk een eigen honk

Reddingsklos

De handigheid van reddingsbrigadelid Jaap-Pieter van Dijk kwam daarbij goed van pas. ,,Er moest een toilet in komen, want die hadden we ook in tijdelijke onderkomens niet. Verder is het handig dat we hier nu onze jeep en boot kunnen stallen.’’ Die kreeg de Reddingsklos tien jaar geleden van de gemeente, ter ere van het 25-jarig jubileum, zo bracht burgemeester Elly Blanksma tijdens de opening in herinnering. Dat reddingsbrigades levens kunnen redden, weet Blanksma maar al te goed. Twee keer reikte ze een Carnegie-medaille uit wegens levensreddend ingrijpen.