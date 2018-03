4 miljoen extra nodig voor organisatie gemeente Helmond

Opnieuw raak: brandende scooter midden op straat gevonden in Helmond

0:10 HELMOND – Een scooter is donderdagavond brandend op straat aangetroffen in Helmond. Dat gebeurde rond tien voor half elf op de Bisschop Herincxstraat. Het gaat om het zoveelste voertuig dat in Helmond in vlammen opgaat.