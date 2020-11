50Plus Helmond wil ook bonus voor boa's: ‘Ze verdienen blijk van waardering’

Horrorhuis tegenover de Kruidvat valt in de smaak: ‘Toch leuk dat je nog íets kunt organise­ren’

31 oktober HELMOND - Geen optochten, geen spookhuizen. En verkleed langs de deuren zit er ook niet echt in. Voor de Halloween-vierders is het een editie om snel te vergeten. Toch maakten ze er in winkelcentrum De Bus in Helmond alsnog een griezelige bende van.