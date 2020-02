50Plus laakt ‘nee’ van eigenaar stadion Helmond Sport

De stichting is eigenaar van het huidige stadion van Helmond Sport en heeft bij de gemeente een schuld van 1,6 miljoen euro. Die schuld speelt een belangrijke rol in de stadiondeal die onderdeel is van de ombouw van sportpark De Braak tot een campus met onder meer een nieuw, multifunctioneel stadion. Bij deze deal krijgt de gemeente het huidige stadion van Helmond Sport in bezit door de schuld van SBHS weg te strepen (mits de taxatiewaarde van het stadion minimaal 1,6 miljoen euro is). Maar onduidelijk is waar het geleende geld aan is besteed. De accountant van de gemeente waarschuwde onlangs voor mogelijke staatssteun bij de stadiondeal. Staatssteun is in principe verboden.