55 jaar Spurriezeiers uit Stiphout: ‘Geen janboerenfluitjesvereniging’

HELMOND - Veranderen is noodzakelijk om jeugd aan je te binden. Maar wel met behoud van protocollen en tradities. Met die insteek hebben de Spurriezeiers hun 55-jarig jubileum gehaald en gaan ze de toekomst in. De carnavalsclub is een stabiele factor in Stiphout. En speelt een belangrijke rol in behoud van de leefbaarheid, nu het aanbod aan evenementen zo aan het verschralen is. ,,We willen Stiphout kleur op de smoel geven.”