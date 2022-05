55-plussers kunnen OldStars sporten uitproberen op De Braak

Een wasje draaien moet vooral gezellig zijn bij de dagbeste­ding van KoZo

HELMOND - Wassen, strijken en drogen. Wie het zelf niet lukt of wil doen, kan zijn vuile goed afgeven bij zorgwasserij KoZo in Helmond. In de nieuwe dagbesteding is ook tijd voor een praatje en een kop koffie met de klanten.

10:32