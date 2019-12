60-er Jaren Pop in Cacaofabriek: ‘Ik heb ’t virus van mijn moeder’

HELMOND - Ook jongere generaties weten de muziek en sfeer van 60er Jaren Pop te waarderen, bleek zaterdag in de Cacaofabriek in Helmond.

,,Ik vind deze muziek te gek’’, zegt Kevin Janssens. ,,Mijn moeder is van de sixties. Ik heb het virus van haar.’’ ,,Bij mij zit het er net zo in”, valt zijn vriendin Carola Metselaar hem bij. ,,En het is gezellig hier, kleinschalig. Het hoeft voor ons geen Arena te zijn.’’

De twee dertigers zijn zaterdag speciaal vanuit Boskoop naar de Cacaofabriek in Helmond gekomen voor het festival 60er Jaren Pop. Janssens: ,,Vorige week zijn we nog naar een tributeband van Johnny Cash gaan kijken. En The Kik volgen we ook overal, die hebben ook die jarenzestigsound.’’

Traditie

,,We vroegen ons onderweg wel af of we weer de jongsten zouden zijn”, lacht Metselaar. Het stel valt inderdaad op tussen het publiek in de Popzaal van de Cacoafabriek. Maar ze zijn zeker niet de enige bezoekers die de jaren 60 niet zelf hebben meegemaakt. En dat is geen toeval, denkt Wim Strijbosch, vanuit de Cacaofabriek verantwoordelijk voor de organisatie. ,,60er Jaren Pop is een begrip in Helmond. Het bestaat al minstens dertig jaar. We willen die traditie in stand houden.”

Bij de programmering van de bands wordt daarom met een schuin oog naar een jongere doelgroep gekeken, zegt Strijbosch. ,,The Doors en Jimi Hendrix spreken iedereen aan. The Glamrocks, onze afsluiter van vanavond, is ook wat steviger. We zien elk jaar steeds meer jongeren die komen kijken. Of ze komen met hun ouders mee. Dat is ook leuk.”

Hans Lestraden valt in die laatste categorie. ,,Ik houd van de muziek uit de jaren 60’’, zegt hij, geflankeerd door zijn vader en moeder. ,,Ik speel zelf in een band, en in die jaren werd toch zo’n beetje de basis gelegd van de popmuziek.”

,,Eerst was het ouwe-lullen-muziek’’, brengt vader Wil Lestraden lachend in herinnering. ,,Later was ik steeds mijn platen kwijt. Het is leuk dat hij zo breed georiënteerd is. Pas zijn we samen naar Jan Akkerman geweest. Daar genieten we allebei van.”

Dansen