77 katten voor de Oranjebuurt: ‘Het is natuurlijk een vette knipoog naar de Kattenmeppers’

HELMOND - ,,Voor ieder jubileum hebben we een kat”, zegt voorzitter Koen Smits van CV Oranjebuurt. Vanwege het 77-jarig heeft de vereniging zeven kunstenaars gevraagd ieder elf werken te maken waarin de kat centraal staat. Kopers in spe konden die zaterdag bekijken.

,,Ik zou hem zelf niet willen, want ik ben eigenlijk een hondenmens”, vertelt kunstenaar Jan Vriends. Dat weerhield hem er niet van om een tweedimensionaal werk te maken voor de vereniging. Hij koos ervoor om een outline (omtrek) van een kat te maken die op de dakrand van een woning kan staan.

Als striptekenaar is de lijn van de kat als het ware zijn handtekening. De humor die Vriends in zijn dagelijkse werk gebruikt, kan hij ook kwijt in dit project. ,,Het is natuurlijk een vette knipoog naar de Kattenmeppers.”

Quote Het is leuk om iets toe te kunnen voegen waar mensen blij van worden. Voor mij is dat de laatste jaren glas in lood Charles den Theije, Kunstenaar

Voor de gelegenheid liggen er oranje mondkapjes bij de ingang, de kleur van de vereniging. De tafels staan vol met volle en lege kopjes koffie, plakken cake en koekjes. Om de tafels heen zitten de kunstenaars. Sommigen zijn in gesprek met kijkers, anderen kletsen met elkaar.

Kat Fien

Charles den Theije vertelt Marc Heijmans (53) en Marinda van Veelen (52) over zijn glas in lood werk van een dikke, rode kat. Zijn eigen kat Fien heeft model gestaan voor het kleurrijke glas. ,,Ik wilde op zoek naar iets anders dan een beeld. Je wil er een beetje uitspringen”, zegt hij. Zijn doel is simpel. ,,Iemand plezieren met iets moois. Het is leuk om iets toe te kunnen voegen waar mensen blij van worden. Voor mij is dat de laatste jaren glas in lood.”

Heijmans en Van Veelen zijn geïnteresseerd in het werk van Vriends. ,,We wonen aan een grote weg, dus dan is die kat op het dak goed zichtbaar”, zegt Heijmans. Hij vindt het een mooi initiatief. ,,De kat staat symbool voor Helmond. Als je straks al deze katten terug ziet in de wijk geeft dat een gevoel van saamhorigheid, het verbindt.”

Hét symbool

Voor Jan Jaspers (65) is de keuze snel gemaakt. ,,Ik ga voor het glas in lood werk. Daar heb ik thuis meer van en de kleuren zijn zo mooi.” Hij is al 25 jaar lid van CV Oranjebuurt. ,,De kat is echt het symbool van onze kattenfamilie. Het hoort bij ons.”

Het werk is ook gebaseerd op de Oranjebuurt. ,,Het glas is geplaatst in lood van rond 1930. Dat zag je vooral terug in oudere huizen uit deze buurt”, legt Den Theije uit. De kat is omgeven door rechte lijnen en vlakken. ,,Dat is een beetje dezelfde stijl als die je in deze huizen zag.”

Quote Het lijkt me te gek om al die katjes op daken te zien Jan Vriends, Kunstenaar

Vriends is als echte Oranjebuurter benieuwd naar het resultaat van het initiatief. ,,Het lijkt me te gek om al die katjes op daken te zien. Dat is de stempel die je achterlaat.”