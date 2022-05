78 koopappartementen op plek blikjeshandel aan de Europaweg in Helmond

Minor Feesten in Helmond gaan door: ‘Geen aanleiding om te denken dat er pillen in het spel waren’

HELMOND - Heel vervelend wat er is gebeurd, geen reden om te stoppen. Zo reageren de betrokkenen bij de Minor Feesten in Helmond op het onwel worden van bezoekers afgelopen vrijdag. Het onderzoek is afgerond, de kinderen zijn bevangen door de hitte luidt de conclusie.

23 mei