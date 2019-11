92 appartementen in Boscotondocomplex Helmond verkocht voor 22 miljoen euro

Update Politie licht Helmonds stel van bed en neemt auto's in beslag: verdenking van witwassen

15:19 HELMOND - De politie is dinsdagochtend binnengevallen bij een woning in de Basstraat in Helmond. Beide bewoners zijn aangehouden. Volgens de politie gaat het om een verdenking van witwassen. Twee auto's en een aanzienlijk geldbedrag werden in beslag genomen.