AAE uit Helmond in finale Koning Willem I Prijs

HELMOND - Hightech machinebouwbedrijf AAE uit Helmond is finalist voor de Koning Willem I prijs in de categorie Midden - en Klein Bedrijf.

AAE B.V. uit Helmond is nog steeds in de race voor de Koning Willem I Prijs in de categorie MKB. Dinsdag werd de Helmondse onderneming verrast door Martin van Pernis en Boudewijn Haverlag, bestuursleden van de Koning Willem I Stichting.

Drie finalisten

AAE werd als één van de drie finalisten gekozen in een besloten bestuursvergadering bij De Nederlandsche Bank in Amsterdam. Hierbij was ook erevoorzitter Hare Majesteit Koningin Máxima aanwezig. De uitreiking van de Koning Willem I Prijs en de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap vinden plaats op 28 mei in Nijmegen.

Machines

AAE ontwikkelt en bouwt machines die in productielijnen bij klanten ieder tot 150 miljoen producten per jaar maken. Onder andere voor bedrijven in de auto-industrie en in farmaceutische, speelgoed- en ledfabrieken. Daarnaast maakt het bedrijf complexe delen van machines voor bedrijven als ASML, FEI en Philips Medical Systems.

Nieuwbouw