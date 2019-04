Aafke's kaartje kwam uiteindelijk toch bij Jaap in Helmond

Jaap Mettau is 93 jaar oud, maar nog kwiek van geest. De voormalig prediker serveert nog altijd met gemak de verhalen uit. ,,Maar het is een raadsel hoe deze ansichtkaart niet bij ons, maar bij een verzamelaar terecht is gekomen.” Mettau, die met zijn negentigjarige vrouw Henny samen in Helmond woont, was compleet verrast toen hij laatst telefoon kreeg. Iemand aan de lijn, die bezig was met een fotoboek over ansichtkaarten. ,,Of ik Aafke kende? Jazeker! Het was een beetje ons troetelkind.”