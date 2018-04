Aandacht voor moord op Mariëlle Markgraaff in Bureau Brabant

BERGEN OP ZOOM – Het opsporingsprogramma Bureau Brabant besteedt in de uitzending van aankomende maandag veel aandacht aan de gewelddadige dood van Mariëlle Markgraaff. De vrouw werd begin 2016 vermoord in Helmond.

Er komen ook nog drie andere zaken uit Brabant aan bod: een brute straatroof in Roosendaal, een drugsonderzoek in Bergen op Zoom en het pinnen met een gestolen pas, ook in Bergen op Zoom.

Mariëlle Markgraaff

De 37-jarige Mariëlle wordt maandag 22 februari 2016 rond 22.00 uur zwaargewond aangetroffen op de Helmondse Bakelsedijk in de wijk Dierdonk. Niet veel later overlijdt ze ter plaatse aan haar verwondingen. Wat er met de vrouw gebeurd is en hoe ze aan de verwondingen komt, is ondanks een groot onderzoek nog steeds niet bekend. Een cold-case team buigt zich nu opnieuw over het onderzoek. De hoofdofficier van justitie in Den Bosch looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de oplossing.

De zaak over Mariëlle Markgraaff werd eerder deze maand ook al besproken in het tv-programma Opsporing Verzocht. Er kwamen verschillende tips binnen bij de politie. De Helmondse bleek te zijn doodgeslagen met een massief voorwerp. Vermoedelijk gaat het om een emotionele daad.

Straatroof

Op 5 december 2017 wordt een 79-jarige vrouw uit Roosendaal rond 12.40 uur door twee vrouwelijke daders op gewelddadige wijze beroofd nabij de Pieter Brueghelstraat. Terwijl het slachtoffer aan de praat wordt gehouden, stelen de vrouwen haar portemonnee. In de straat rijdt op dat moment een auto met daarin twee mannen. Mogelijk horen zij bij de dievegges.

Drugsonderzoek Bergen op Zoom

Op 25 januari 2018 vindt de politie in een pand aan de Beukenlaan in Bergen op Zoom grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Een nog onbekende man is het gebouw uit gevlucht; hij springt via een raam op de eerste verdieping. Kort daarna wordt hij vastgelegd op beeld terwijl hij bij een tankstation een auto instapt.

Pinnen met gestolen bankpas

Een 81-jarige vrouw doet op donderdag 9 november 2017 rond 14.00 uur boodschappen bij een supermarkt aan de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom. Ze rekent af met haar pinpasje, dat niet veel later verdwenen lijkt te zijn. Een onbekende man heeft met de pas een aanzienlijk geldbedrag opgenomen bij een bank. Daar zijn beelden van.