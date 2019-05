Aanhoudende verkeersdrukte te verwachten in Helmond door afsluiting A270

Storingen

Uitgerekend aan de vooravond van dit congres, waarin deelnemende partijen in discussie gaan over slimme logistieke oplossingen, was Helmond het decor van verkeersproblematiek. Zo veroorzaakten storingen in een stoplicht files op de eerdergenoemde A270. De verkeerslichten bij de afslag Neervoortse Dreef (waar de autoweg overgaat in snelweg) gaven slechts enkele seconden groen en bleven lang op rood staan, met opstoppingen tot gevolg. De gemeente Helmond laat in een reactie weten dat het bezig is met de instelling van deze stoplichten.