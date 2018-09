Aanleg van Havenpark in Helmond is uitgesteld tot voorjaar 2019

Bladel, Deurne en Eersel scoren slecht op gebied verkeers­vei­lig­heid

11:03 REGIO - Over heel Zuidoost-Brabant vielen in Bladel, Eersel en Deurne in de afgelopen vier jaar naar verhouding de meeste verkeersslachtoffers. Waalre geldt als de 'veiligste' gemeente.