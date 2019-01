Aanrijding tussen bestelbus en auto in Lieshout

Studenten De Kempel in Helmond halen geld op voor studenten in Guatamala

17:25 HELMOND - Studenten helpen studenten. Onder dat motto hield Pedagogische Hogeschool de Kempel in Helmond een dienstenveiling. De opbrengst gaat naar jonge mensen in Guatamala die ondanks hun armoede toch een studie volgen. Met de overhandiging van een cheque aan Mario Coolen werd maandag de aftrap gegeven van het jubileumjaar. Want de school bestaat 150 jaar.