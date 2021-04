Aanspoelen bij Ex on the Beach; hoe heftig is dat? ‘Lachen toch, zo ben ik erheen gegaan’

Helmond heeft een nieuwe prikfa­briek: 900 prikken per uur in vijfdui­zend bovenarmen per dag

25 april Zeven dagen in de week, 900 prikken per uur en dat in vijfduizend bovenarmen per dag. In Helmond worden sinds zaterdag meters gemaakt in de strijd tegen corona. Op het industrieterrein opende een XL priklocatie van de GGD. En aan dat woord XL is niks overdreven.