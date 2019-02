Aantal banen in Helmond groeit relatief sneller dan in Eindhoven

Volop beweging

De tweede stad van Zuidoost-Brabant beleeft voor het derde jaar op rij een toename van de werkgelegenheid. ‘We zien dat er in de laatste anderhalf jaar volop beweging is op het gebied van bedrijvigheid in Helmond’, schrijft een gemeentewoordvoerster. ‘We hebben geen grote bedrijven zien vertrekken het afgelopen jaar. Er wordt door bedrijven volop geïnvesteerd in Helmond ofwel in nieuwbouw, uitbreiding of verplaatsing.’ Voorbeelden daarvan zijn de in 2017 in Helmond neergestreken Poolse blikjesfabrikant Canpack (120 nieuwe banen erbij), detacheerder Driessen circa 250 banen erbij maar ook hightechbedrijf AAE dat het bedrijfsoppervlak verdrievoudigt naar 30.000 m2.