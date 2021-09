‘Aantal inbraken bij ons fors gedaald’: buurtpreventie Helmond werpt vruchten af, maar communicatie kan beter

Wie reed er in 1961 als eerste over de nieuwe weg tussen Eindhoven en Tilburg?

18 september EINDHOVEN - In augustus 1961 werd er een nieuwe weg geopend tussen Eindhoven en Tilburg. Wie was erbij destijds en kan zich nog iets over het moment herinneren? En om welke weg ging het hier eigenlijk? We komen via d.hoekstra@ed.nl graag in contact met lezers die meer weten. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.