Aantal ingehuurde krachten in Helmond nog boven de 20 procent

Video + update Schietinci­dent Helmond: locatie onbekend, geen sporen gevonden en verdachte zwijgt

12:15 HELMOND - De politie tast nog in het duister over wat zich precies in Helmond heeft afgespeeld in de nacht van zaterdag op zondag. Een 18-jarige jongen uit die plaats meldde zich ‘s nachts in het ziekenhuis met een schotwond. Een vriend van hem, 23 jaar oud, is aangehouden met een pistool en meer dan duizend euro op zak. ,,Dat zijn tot nu toe de belangrijkste feiten in het onderzoek”, laat de politie weten op haar website.